Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

Η Μαρία Κορινθίου επέλεξε την Ιταλία για τις διακοπές της με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και λίγους μήνες, με την γνωστή ηθοποιό να μιλά πρώτη φορά δημόσια για την σχέση της σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιώαννα Μαλέσκου.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει αλλά δεν είναι του entertaiment», είχε εξομολογηθεί τότε η ηθοποιός.

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία πόζαραν ξανά αγκαλιασμένοι με την ηθοποιό να σχολιάζει, «My love».

Δείτε την φωτογραφία:

