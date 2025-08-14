Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσαν την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στα social media.

Η Μαρία Κορινθίου που μαζί με τον σύντροφό της απαλάμβανε όμορφες στιγμές στην Ιταλία, αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές φωτογραφίες από το εξωτερικό.

Στην πρώτη τους κοινή φωτογραφία λοιπόν φαίνεται η ηθοποιός ποζάρει στο πλευρό του συντρόφου τους με την ηρεμία να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

