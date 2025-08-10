Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Αλόννησο με τον νέο της σύντροφο - Φωτογραφίες

Η Μαρία Κορινθίου απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση, έχοντας επιλέξει το νησί της Αλοννήσου για τις διακοπές τους.

Μπορεί η σχέση τους να δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό, ωστόσο και οι δύο επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους τόσο στις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους, όσο και στα social media.

Την Κυριακή 10 Αυγούστου, κατά την επίσκεψή τους σε μια από τις πιο γραφικές εκκλησίες της περιοχής, τον Άγιο Γεώργιο, η Κορινθίου δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, κάνοντας tag τον αγαπημένο της.

Εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να αναδημοσιεύσει τις φωτογραφίες, μαρτυρώντας πως βρίσκονται μαζί και απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές ξεγνοιασίας.

Διαβάστε επίσης