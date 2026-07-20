Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που «αγγίζει» τον ουρανό - Ένα σπάνιο τοπίο που «κόβει» την ανάσα

Το υψηλότερο εκκλησάκι της Ορθοδοξίας που δεσπόζει σε υψόμετρο 2.803 μέτρων στον Όλυμπο

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που «αγγίζει» τον ουρανό - Ένα σπάνιο τοπίο που «κόβει» την ανάσα
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Στην κορυφή του βουνού των θεών, στον Όλυμπο και σε υψόμετρο 2.803 μέτρων βρίσκεται το υψηλότερο εκκλησάκι της Ορθοδοξίας, ο Προφήτης Ηλίας.

Οι πιστοί ανάβουν το κεράκι τους πάνω σε έναν παγετώνα εντός του ναού που δεν λιώνει ποτέ.

Η εικόνα του επιβλητική, καθηλωτική, σου… κόβει την ανάσα και σου δημιουργεί απερίγραπτα συναισθήματα.

Εναρμονισμένος πλήρως με το περιβάλλον, ορθώνεται σε μία κορυφή που όμοιά του δεν έχεις συναντήσει και φαντάζει λες και ήταν από πάντα εκεί.

Εχει να διηγηθεί τόσες ιστορίες από ορειβάτες που το συνάντησαν στο διάβα τους, από προσκυνητές, που ήρθαν να τιμήσουν τον Αγιο και από άλλους τόσους ανθρώπους, που θέλησαν να μάθουν την ιστορία του και να απολαύσουν την εντυπωσιακή του θέα.

Φτιαγμένο σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από πέτρα, αντιστέκεται σθεναρά στους δύσκολους και μακριούς χειμώνες του Ολύμπου και στέκεται εκεί από τον 16ο αιώνα.

Ιδρυτής του είναι ο Αγιος Διονύσιος εν Ολύμπω, ιδρυτής επίσης της Μονής της Αγίας Τριάδας (σήμερα γνωστή ως Μονή Αγίου Διονυσίου), και χτίσθηκε όπως λέγεται πάνω σε ερείπια αρχαίου οικοδομήματος. Κατά καιρούς έμενε στο ξωκλήσι και ασκήτευε.

προφήτης ηλίας

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

Ο εξωτερικός του χώρος, προστατεύεται στην ανατολική και νότια πλευρά από φυσικό πέτρινο τοίχο, ενώ η υπόλοιπη περίφραξη είναι επίσης φτιαγμένη από πέτρες. Εχει είσοδο στη βόρεια πλευρά ενώ η χαμηλή είσοδος στο ξωκλήσι βρίσκεται στη νότια πλευρά του κτιρίου.

Στο εσωτερικό του υπάρχουν αγιογραφίες και ένας μικρός βωμός, πλαισιωμένος από εικόνες που απεικονίζουν Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια των ετών έχει υποστεί όπως ήταν φυσικό ζημιές και έχει αναστηλωθεί.

Γιορτάζει στις 20 Ιουλίου και το επισκέπτονται, εκτός από ορειβάτες, πιστοί απ’ όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

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