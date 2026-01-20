Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή

Ανατροπή στο θρίλερ της εξαφάνισης του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο τον περασμένο Μαϊο.

Η υπόθεση είχε κλείσει ως τροχαίο δυστύχημα, όμως, μυστική έρευνα των αστυνομικών του νησιού έφερε νέα δεδομένα που οδηγούν σε ανθρωποκτονία.

Ο δολοφόνος του ξενοδόχου ειχε σκηνοθετήσει τροχαίο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρόδου είχαν πειστεί απο τους ισχυρισμούς του.

Η πλήρης ανατροπή ήρθε όταν ομάδα αστυνομικών, του τμήματος Ιαλυσσού, έψαξε την υπόθεση απο το μηδεν και κατεληξε σε δολοφονία. Ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος:

Ο ξενοδοχός είχε εξαφανιστεί 1 Μαϊου του 2025, 6 μέρες μετά βρέθηκε σε χαντάκι με τη μηχανή που είχε νοικιάσει διαλυμένη δίπλα του. Η μίζα της μηχανής ήταν σβηστή και το κλειδι πεταμένο λίγο πιο πέρα. Η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μηδενική , σύμφωνα με την έκθεση του πραγματογνώμονα. Ο δολοφονος τον πέταξε στο χαντάκι και από πάνω του πέταξε την σβηστή μηχανή και τα κλειδιά για να φανεί τροχαίο.

Απο τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι τις κρίσιμες ώρες, ο κατηγορουμενος για τη δολοφονια του ξενοδόχου κινείται στην περιοχη που βρέθηκε νεκρό το θύμα. Ηταν και το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας ο κατηγορουμενος είναι Ουκρανός , πρώην συνεργάτης του ξενοδόχου που είχαν οικονομικές διαφορες.Τον τελευταίο μήνα είναι άφαντος με την αστυνομία να τον αναζητά.