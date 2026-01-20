Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα
Αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας αποδείχθηκε μετά από μήνες ερευνών ο θάνατος του 63χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού της Ρόδου κατάφεραν να «δέσουν» την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας σε βάρος του 63χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου, με την σύζυγό του Οκσάνα Ζντανόβιτς να σηλώνει την εξαφάνισή του στις 3 Μαΐου. Παρά την απόσταση που υπήρχε μεταξύ τους, τα τελευταία χρόνια διατηρούσαν στενή επικοινωνία, η οποία διακόπηκε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία.

Το τελευταίο στίγμα του 63χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξαπολύει ευρείες έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert για την εξαφάνισή του.

Η σύζυγός του 63χρονου είχε περιγράψει μία σχέση με εντάσεις και χωριστές κατοικίες από τον Απρίλιο του 2022, με διατήρηση όμως καθημερινής επικοινωνίας. Αστυνομικοί είχαν μεταβεί μαζί της στην οικία του στην επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών και δεν τον εντόπισαν.

Στο πρώτο αυτό στάδιο των ερευνών στο κάδρο είχαν μπει παράγοντες όπως η ψυχολογική πίεση που, σύμφωνα με τη σύζυγο, τον βάραινε λόγω προβλήματος υγείας και φόβου για καρκίνο, καθώς και αναφορές ότι ακουγόταν μεθυσμένος σε τηλεφωνικές συνομιλίες.

Καταγράφηκε επίσης ότι δεν είχε αυτοκίνητο, ότι χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενο και ότι το είχε επιστρέψει πριν από την εξαφάνιση.

Η ανεύρεση της σορού και η εικόνα που έπεισε σχεδόν τους πάντες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 63χρονου έληξαν με άδοξο τρόπο στις 7 Μαΐου όταν η σορός του Κωνσταντίνου Τσιαντή εντοπίστηκε στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια, μαζί με τη μοτοσικλέτα μέσα σε χαράδρα.

Η εικόνα ήταν συμβατή με δυστύχημα, ωστόσο η περιοχή αποκλείστηκε, έσπευσαν κλιμάκια της Αστυνομίας, η Σήμανση και ο ιατροδικαστής, και διενεργήθηκε ιατροδικαστική και τεχνική πραγματογνωμοσύνη.

Η στροφή της υπόθεσης και το βάρος των «αόρατων» αποδείξεων

Η υπόθεση, έκτοτε πέρασε από διαφορετικά χέρια και στάδια. Όταν το ΑΤ Ιαλυσού ανέλαβε την έρευνα άρχισε να αναλύει σε βάθος καταθέσεις, κάμερες, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, τραπεζικές κινήσεις, ψηφιακά ίχνη, πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικές τοξικολογικές εκθέσεις.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια και έπειτα από μήνες ερευνών η αρχική εικόνα του δυστυχήματος μετατράπηκε σε δολοφονική ενέργεια με δράστη έναν μεσήλικα αλλοδαπό ο οποίος προέβη στη «σκηνοθέτηση» του τόπου ανεύρεσης του πτώματος, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές ώστε ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα, με στόχο να αποσιωπηθεί το έγκλημα και να αποφευχθεί διασύνδεση μαζί του.

Σϋμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται εξελίξεις και σε επίπεδο δικαστικής διερεύνησης.

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση και τη δολοφονία

«Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

