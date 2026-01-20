Κοζάνη: Πάρκαρε μπροστά σε κάδο απορριμμάτων και του πέταξαν τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγγέλλει κάτοικος της Κοζάνης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οδηγός στάθμευσε το όχημά του σε σημείο που εμπόδιζε την πρόσβαση σε κάδο απορριμμάτων. Ως αποτέλεσμα, άγνωστοι, αντί να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές, προχώρησαν σε μια πράξη «τιμωρίας», πετώντας τα σκουπίδια απευθείας πάνω στο αυτοκίνητο.

Τη φωτογραφία από το περιστατικό ανήρτησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο Facebook, όπου διακρίνεται το αυτοκίνητο με με μία σακούλα σκουπιδιών, προκαλώντας αγανάκτηση αλλά και σχόλια για τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών. Από τη μία, πολλοί επισημαίνουν το πρόβλημα της αντικοινωνικής στάθμευσης που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ από την άλλη τονίζεται πως τέτοιες ενέργειες δεν δικαιολογούνται και ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές σε ξένη περιουσία.