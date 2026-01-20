Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

Η σορός εντοπίστηκε από περαστικό να επιπλέει στη θάλασσα που ειδοποίησε το Λιμενικό και την Αστυνομία

Newsbomb

Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, περαστικός που βρέθηκε στο σημείο αντιλήφθηκε τη σορό άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός.

Εν συνεχεία, η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.

Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ με βολές κατά Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου

20:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική μείωση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ - Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βερολίνου η Κίνα

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας, αμφίβολος με Μπέτις - Επέστρεψε ο Μεϊτέ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν φθάνει στο Νταβός: «Το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων;»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική φυγή κατοίκων από το Κίεβο - Τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση λόγω ρωσικών πληγμάτων

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

20:18ΚΑΙΡΟΣ

Σε πλήρη ετοιμότητα η χώρα λόγω κακοκαιρίας - Κλειστά σχολεία, ισχυρά φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Διαμαρτυρία για Mercosur (Βίντεο)

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πάρκαρε μπροστά σε κάδο απορριμμάτων και του πέταξαν τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο - Αν δεν ήμουν εγώ «το ΝΑΤΟ θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, παρά τους φόβους για κατασκοπεία

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα για τη διαρροή της ομιλίας του στην ΚΟΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ