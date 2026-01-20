Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο

Η αδυναμία και τα τεράστια κενά στη χώρα μας στον τομέα της εναέριας διάσωσης αλλά και των αεροδιακομιδών, αναδεικνύονται δυστυχώς με κάθε ευκαιρία που απαιτείται η διακομιδή τραυματιών και ασθενών από δυσπρόσιτα μέρη.

Το πρόβλημα όπως φαίνεται δεν είναι μόνο η απουσία οργανωμένης και θεσπισμένης αρχής προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, όπως ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης -έχει υπολογιστεί από ειδικούς ότι θα αρκούσαν 18 ελικοδρόμια ώστε να η βοήθεια να φτάνει όπου απαιτηθεί εντός 15 λεπτών- αλλά και η αδυναμία συνεργασίας αρμόδιων φορέων.

Ο λόγος αυτή τη φορά για το νησί της Κέρκυρας, όπου χρειάστηκαν δύο αεροδιακομιδές τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες όμως είτε έγιναν με καθυστέρηση πάρα πολλών ωρών, είτε έγιναν αναγκαστικά… θαλάσσιες διακομιδές!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, και στις δύο περιπτώσεις η αεροδιακομιδή με ελικόπτερο που εισηγήθηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου Κέρκυρας, δεν έγιναν λόγω άρνησης της διοίκησης του αεροδρομίου «Ιωάννης Καποδίστριας» να γίνει χρήση του νυχτερινού φωτισμού προκειμένου να μπορέσει το ελικόπτερο να απογειωθεί!

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο έχει κλείσει προσωρινά και για τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 26/1 εξαιτίας εργασιών, ωστόσο όπως αναφέρουν γνώστες της κατάστασης στο Newsbomb, το προσωπικό του αεροδρομίου και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται κανονικά, ενώ οι πτήσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά. Πόσο μάλλον δε μια απλή απογείωση ελικοπτέρου…

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιανουαρίου, όταν ένας ασθενής υπέστη έμφραγμα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει αιμοδυναμική μονάδα. Οι γιατροί εισηγήθηκαν την αεροδιακομιδή, ωστόσο τα φώτα στο αεροδρόμιο δεν… άναψαν. Την επόμενη ημέρα δε, ο καιρός ήταν κακός και επικρατούσε ομίχλη κι έτσι ο ασθενής τελικά έφτασε από αέρος με πάρα πολλές ώρες καθυστέρηση στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το δεύτερο σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, όταν και πάλι η απάντηση του αεροδρομίου για χρήση των φώτων για να γίνει νυχτερινή διακομιδή ήταν αρνητική. Ο ασθενής έφτασε στην Ηγουμενίτσα με πλωτό κι από εκεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Αλλά και την Κυριακή 18/1 σημειώθηκε ανάλογο περιστατικό, όταν με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διακομίστηκε, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, 33χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει αναστάτωση, με τους κατοίκους του νησιού να νιώθουν ουσιαστικά απομονωμένοι κι απροστάτευτοι, ενώ ερωτηματικά γεννώνται και για τη στάση της διοίκησης του αεροδρομίου, κι αν όφειλαν να εξυπηρετήσουν τις έκτακτες αυτές πτήσεις και δεν το έκαναν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και ο χειριστής ελικοπτέρων Γιώργος Παπαδάκης στο Newsbomb, το ζητούμενο δεν είναι να ανακαλύψει η χώρα μας τον… τροχό, για το ακανθώδες αυτό ζήτημα, αλλά απλά να αντιγράψει αυτό που συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλιώς, θα χαθούν αδίκως κι άλλες ζωές…

