Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο

Το σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα μας με τις εναέριες διασώσεις, αντικατοπτρίζεται και στο νησί της Κέρκυρας, όπου κάτοικοι αισθάνονται εντελώς απομονωμένοι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης...

Σωτήρης Σκουλούδης

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αδυναμία και τα τεράστια κενά στη χώρα μας στον τομέα της εναέριας διάσωσης αλλά και των αεροδιακομιδών, αναδεικνύονται δυστυχώς με κάθε ευκαιρία που απαιτείται η διακομιδή τραυματιών και ασθενών από δυσπρόσιτα μέρη.

Το πρόβλημα όπως φαίνεται δεν είναι μόνο η απουσία οργανωμένης και θεσπισμένης αρχής προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, όπως ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης -έχει υπολογιστεί από ειδικούς ότι θα αρκούσαν 18 ελικοδρόμια ώστε να η βοήθεια να φτάνει όπου απαιτηθεί εντός 15 λεπτών- αλλά και η αδυναμία συνεργασίας αρμόδιων φορέων.

Ο λόγος αυτή τη φορά για το νησί της Κέρκυρας, όπου χρειάστηκαν δύο αεροδιακομιδές τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες όμως είτε έγιναν με καθυστέρηση πάρα πολλών ωρών, είτε έγιναν αναγκαστικά… θαλάσσιες διακομιδές!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, και στις δύο περιπτώσεις η αεροδιακομιδή με ελικόπτερο που εισηγήθηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου Κέρκυρας, δεν έγιναν λόγω άρνησης της διοίκησης του αεροδρομίου «Ιωάννης Καποδίστριας» να γίνει χρήση του νυχτερινού φωτισμού προκειμένου να μπορέσει το ελικόπτερο να απογειωθεί!

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο έχει κλείσει προσωρινά και για τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 26/1 εξαιτίας εργασιών, ωστόσο όπως αναφέρουν γνώστες της κατάστασης στο Newsbomb, το προσωπικό του αεροδρομίου και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται κανονικά, ενώ οι πτήσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά. Πόσο μάλλον δε μια απλή απογείωση ελικοπτέρου…

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιανουαρίου, όταν ένας ασθενής υπέστη έμφραγμα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει αιμοδυναμική μονάδα. Οι γιατροί εισηγήθηκαν την αεροδιακομιδή, ωστόσο τα φώτα στο αεροδρόμιο δεν… άναψαν. Την επόμενη ημέρα δε, ο καιρός ήταν κακός και επικρατούσε ομίχλη κι έτσι ο ασθενής τελικά έφτασε από αέρος με πάρα πολλές ώρες καθυστέρηση στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το δεύτερο σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, όταν και πάλι η απάντηση του αεροδρομίου για χρήση των φώτων για να γίνει νυχτερινή διακομιδή ήταν αρνητική. Ο ασθενής έφτασε στην Ηγουμενίτσα με πλωτό κι από εκεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Αλλά και την Κυριακή 18/1 σημειώθηκε ανάλογο περιστατικό, όταν με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διακομίστηκε, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, 33χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει αναστάτωση, με τους κατοίκους του νησιού να νιώθουν ουσιαστικά απομονωμένοι κι απροστάτευτοι, ενώ ερωτηματικά γεννώνται και για τη στάση της διοίκησης του αεροδρομίου, κι αν όφειλαν να εξυπηρετήσουν τις έκτακτες αυτές πτήσεις και δεν το έκαναν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και ο χειριστής ελικοπτέρων Γιώργος Παπαδάκης στο Newsbomb, το ζητούμενο δεν είναι να ανακαλύψει η χώρα μας τον… τροχό, για το ακανθώδες αυτό ζήτημα, αλλά απλά να αντιγράψει αυτό που συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλιώς, θα χαθούν αδίκως κι άλλες ζωές…

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:51ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας - Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Παρασκευή

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Make America Go Away» - Ξεπούλησαν τα κόκκινα καπελάκια που χλευάζουν τον Τραμπ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague

18:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η TELEKOM για άλλη μία χρονιά Νο1 μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως – Σε ύψος ρεκόρ η αξία της μάρκας

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τραπέζια διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα θα έχει στο Συνέδριό του

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο

18:22LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Η σύζυγός μου δεν με ελέγχει» - Απαντά για τη ρήξη με τους γονείς του

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» ΠΑΣΟΚ στη διακομματική της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών οι παραγωγοί - «Ανάγκη για αλλαγή τακτικής»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατεδάφισε κτήρια της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Έριξε δακρυγόνα σε σχολείο - Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας για Ευρωπαίους ηγέτες: «Να καταλάβουν πόσο αξιολύπητοι φαίνονται» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ