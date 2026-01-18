Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων

Newsbomb

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διακομίστηκε, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, 33χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Οι διακομιδές από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα είναι ιδιαίτερα συχνές και έρχονται εις πέρας με τα μέσα του λιμενικού αφού οι εναέριες παραμένουν ένα μεγάλο ζητούμενο.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επικίνδυνο challenge: Παιδιά κρεμιούνται από τον συρμό του τραμ ενώ βρίσκεται εν κινήσει

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ μίλησε με Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής του ράντσου, 4 φορές μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη και δεν είναι ο Ζελένσκι

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:35LIFESTYLE

Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες και αρπάζουν τα κοσμήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

20:19ΥΓΕΙΑ

Πώς μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ