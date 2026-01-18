Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα
Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διακομίστηκε, από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, 33χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την ασθενή για την διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
Οι διακομιδές από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα είναι ιδιαίτερα συχνές και έρχονται εις πέρας με τα μέσα του λιμενικού αφού οι εναέριες παραμένουν ένα μεγάλο ζητούμενο.
Με πληροφορίες από epiruspost.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35 ∙ LIFESTYLE
Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες
21:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ