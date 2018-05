«Χάος» στα social media: Έπεσε το Twitter - Ξέσπασαν οι χρήστες (Pics)

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης 22 Μαΐου μεγάλος αριθμός των χρηστών του Twitter αντιμετώπισε προβλήματα στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο για περίπου 10 λεπτά.





Μάλιστα όσοι δοκίμασαν να συνδεθούν με το Twitter έλαβαν ένα μήνυμα που δεν τους επέτρεπε να συνδεθούν λόγω τεχνικού προβλήματος και τους προέτρεπε να δοκιμάσουν σε λίγη ώρα.





Πάντως κατά πως φαίνεται στην Ελλάδα το Twitter επί του παρόντος λειτουργεί κανονικά.

Δείτε κάποια από τα σχόλια που έγιναν στο Twitter!

When Twitter is down for 2 minutes #TwitterDown pic.twitter.com/7F1spnCYLk — brad (@brxdask) May 22, 2018

My twitter is down but I don’t know if #TwitterDown is happening to everyone else because MY twitter is down — Valentina ☕️ (@ValsCappuccino) May 22, 2018

who pressed the esc button at twitter headquarters #twitterdown — ʜᴀᴢᴇʟ 2 (@lovebitepml) May 22, 2018

So.



Twitter is down and you don't remember what the real world is like. #TwitterDown pic.twitter.com/UBPRYETMQ3 — Sad Kylo Ren (@KyloIsSad) May 22, 2018

How it felt for a minute there #TwitterDown pic.twitter.com/gckdeFqnET — Damien Sebe ?? (@DamienSebe) May 22, 2018