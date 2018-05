Αθώα η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου

Αθώα κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου, η οποία κατηγορείτο για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια μετά από αναφορά που είχε καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, το οποίο είχε συμπεριλάβει διάφορες περιπτώσεις φερομένων ως εγκλημάτων ρατσιστικής βίας. Σε αυτές είχε συμπεριληφθεί και άρθρο της κυρίας Τριανταφύλλου στην εφημερίδα Αthens Voice, τον Νοέμβριο του 2015, αμέσως μετά την επίθεση στο Μπατακλάν με τίτλο Rock and Roll Will Never Die.

Ως μάρτυρες εξετάστηκαν στο δικαστήριο η κ. Βασιλική Γεωργιάδου, η οποία έχει μελετήσει και ασχοληθεί επί χρόνια με θέματα ρατσισμού και ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης. Και οι δύο εξήγησαν στο δικαστήριο γιατί το περιεχόμενο του επίδικου άρθρου όχι μόνο δεν παραβιάζει τον ρατσιστικό νόμο ,αλλά αποτελεί ένα κείμενο γνώμης που συνιστά κραυγή στο όνομα της αντιρατσιστικής βίας.

Νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας κ. Μαγδαληνή Καλπακίδου τόνισε πως «αυτές οι απόψεις που εξέφρασε η κατηγορούμενη, εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Το κείμενο της αποτελεί έκφραση άποψης και δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος».