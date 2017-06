Δεν σέβονται τίποτα οι Τούρκοι: Ανοίγουν πυρ ανοιχτά της Μυτιλήνης

Για μια ακόμα φορά οι «γείτονες» δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα και επιμένουν στους επικίνδυνους τακτικισμούς στο Αιγαίο.

Οι Τούρκοι επιβεβαιώνουν πως απέχουν χιλιόμετρα από τον πολιτισμό και εφαρμόζοντας την πάγια τακτική τους, προχωρούν σε προκλήσεις μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή στην Ελλάδα.

Πριν καν παρέλθει ένα 24ωρο από το χτύπημα του Εγκέλαδου στο νησί, οι Τούρκοι εξέδωσαν Navtex μέσω της οποίας γνωστοποιούν ότι θα πραγματοποιήσουν άσκηση με πραγματικά πυρά στο σημείο που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση στα ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Προφανώς οι λέξεις αλληλεγγύη, συμπαράσταση, σεβασμός δεν υπάρχουν καν στο λεξιλόγιο των Τούρκων.

Η NAVTEX:

NAVTEX 613/17

TURNHOS N/W 613/17

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 14 JUN 17 FROM 1300Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY:

39 19.54 N – 025 25.00 E

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E