Τελευταίοι… δράστες, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά τέσσερις Αμερικανοί Γερουσιαστές, οι οποίοι τάχθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας με δηλώσεις «βόμβα» εναντίον του «Σουλτάνου» που δείχνει πιο αδύναμος από ποτέ.

Ο λόγος αρχικά για το Γερουσιαστή Μπραντ Σέρμαν, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην πουλήσει στην Τουρκία του Ερντογάν τα F-35 γιατί «δεν θα τα χρησιμοποιήσει στη μάχη κατά της τρομοκρατίας αλλά κατά της Ελλάδας»!

Το video μάλιστα με την τοποθέτηση του Σέρμαν ανέβασε την Κυριακή 27/05 στο twitter ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ο οποίος δεν έμεινε μάλιστα μόνο σε αυτό.

Ο Σέρμαν εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική κυβέρνηση «να εμποδίσει τη πώληση του F-35. Δεν είναι ένα όπλο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τρομοκρατών. Είναι ένα όπλο που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ελλάδας. Ελπίζω τουλάχιστον το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παραμείνει ουδέτερο», τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας μάλιστα «τις σφαγές εκατομμυρίων Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων, Σύρων θυμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην αρχή του προηγούμενου αιώνα».

US Congressman Brad Sherman tells US Secretary of State Mike Pompeo that he hopes @realDonaldTrump administration oppose the sale of F-35 to #Turkey, saying that they would be used against #Greece. @BradSherman also urges @StateDept to remain neutral about HR220 bill. pic.twitter.com/zE0ottHGki — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 27 Μαΐου 2018

«Εχθρός μας ο Ερντογάν»

Στο πλευρό του Σέρμαν τάχθηκε και ο Γερουσιαστής Ντάνα Ροχραμπάχερ, ο οποίος, όχι μόνο αποκάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας εχθρό των ΗΠΑ, αλλά ζήτησε από τον Μάικ Πομπέο να τον αντιμετωπίσει ως τέτοιον, στηρίζοντας τους Κούρδους!

«Χαίρομαι που πλέον έχουμε μια κυβέρνηση και έναν υπουργό όπως εσείς, που ξέρουν ότι δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους εχθρούς σαν να είναι φίλοι μας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς ως εχθρούς και τους φίλους ως φίλους, όχι το αντίθετο. (…) Ήλπιζα ότι θα στηρίζαμε τους Κούρδους. Ο Ερντογάν έχει γίνει εχθρός μας. Δεν είναι φίλος μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

US Congressman Dana Rohrabacher calls #Turkey president #Erdogan as enemy of the United States, not a friend and asks US @SecPompeo to treat him as such while urging support to Kurds pic.twitter.com/ea3CnxrR4D — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 27 Μαΐου 2018

Στο ίδιος μήκος κύματος και ο γερουσιαστής Άλμπιο Σάιρς, ο οποίος ζήτησε από τον Μάικ Πομπέο να επανεξεταστεί το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

Όταν μάλιστα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, του… υπενθύμισε πως «ελπίζω να μην σκέφτεστε να τους δώσετε τα F-35 στο μέλλον. Δίνουμε, δίνουμε, δίνουμε και μας χαστουκίζουν όταν τους χρειαζόμαστε!».

US Secretary of State @SecPompeo calls #Turkey as NATO ally that has proven increasingly difficult to deal with while US Congressman Albio Sires questions US arms embargo on Greek Cypriots & F-35 sales to #Turkey. "We get slapped in the face when we need them", he said of Turks. pic.twitter.com/SlN9S0XPXt — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 27 Μαΐου 2018

Ο Γερουσιαστής Κρις Σμιθ απαίτησε, τέλος, από τον Πομπέο, να συμπεριλάβει την Τουρκία στον κατάλογο με τις χώρες ιδιαίτερης ανησυχίας (Country of Particular Concern) για παραβίαση των θρησκευτικών δικαιωμάτων.

«Ελπίζω πως έτσι θα προσδιοριστεί και ο Ερντογάν στην Τουρκία για ό,τι έχει κάνει κατά των ορθόδοξων και πολλών άλλων», υπογράμμισε.

US Congressman Chris Smith @RepChrisSmith asks the US Secretary of State @SecPompeo to designate #Turkey, Islamic dictatorship under #Erdogan, as Country of Particular Concern (CPC) under US laws for severe violations of religious freedoms. pic.twitter.com/zpgpDL4Cdw — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 27 Μαΐου 2018

Υπενθυμίζεται πάντως ότι μετά τις αμερικανικές «ανησυχίες» για την πώληση των F-35, η Άγκυρα «γλυκοκοιτάζει» προς Ρωσία για αγορά ρωσικών μαχητικών Su-57.