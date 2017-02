Η φετινή βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού είναι από το... Bollywood!

Η εκλογή της έγινε ανάμεσα σε 22 υποψήφιες από την Πάτρα, την Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις που κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους.

Η Άντρια Παναγιωτοπούλου, η γλυκύτατη 26χρονη που γεννήθηκε στην Πάτρα, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά, έχει σπουδάσει πιάνο, μουσική και χορό και σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια χορού. Έχει συμμετάσχει στην ινδική ταινία Βollywood «Βetween you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικώς και τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον 3ο διεθνή διαγωνισμό Bollywood υπό την αιγίδα της Unesco (Ιούλιος 2016).

Με επαγγελματικές σπουδές στους latin και ballroom χορούς από το Ε.Σ.Χ.Ε (Εθνικό Συμβούλιο Χορού Ελλάδος) και γνώσεις belly dance, club latin, tango argentino, hip hop και flamenco έχει διδάξει σε σχολές χορού και πολιτιστικούς συλλόγους κι έχει συμμετάσχει έως σήμερα σε διαγωνισμούς ως χορεύτρια και χορογράφος, σε δεκάδες χορευτικές παραστάσεις, σε χορευτικές εμφανίσεις και σε πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα.

Η Άντρια Παναγιωτοπούλου λατρεύει το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετέχει από μικρή ως μέλος πληρωμάτων. .

Το φετινό άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού (σχεδιασμός – κατασκευή: Νίκος Λιβάνης) διαστάσεων 12μΧ4,5μ, είναι ήδη έτοιμο και είναι μια κυψέλη με μέλισσες.

Η όμορφη Βασίλισσα με την ξεχωριστή της παρουσία θα μοιράζει χαμόγελα και θα δώσει τον απαραίτητο τόνο στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 από το άρμα της το Σαββατοκύριακο της κορύφωσης του κεφιού.