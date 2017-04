Θα εξαφανιστεί τελείως η πλατεία Ομονοίας

Τo Fast Forward Festival της Αθήνας είναι πάλι εδώ, με παγκόσμιες πρεμιέρες και αναθέσεις της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Από 2 έως 14 Μαΐου οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ξανά τον Πειραιά μέσω ενός audio-walk mapping, φορτισμένου από ιστορικές μνήμες (Akira Takayama & Port B, Piraeus / Heterotopia). Βλέπουν σε πρωτότυπο φιλμ την πραγματικότητα του Πειραιά μέσα από τις ιστορίες των κατοίκων του (Hikaru Fujii, Piraeus / Heterochronia). Γίνονται μάρτυρες της «εξαφάνισης» της πλατείας Ομονοίας (Gregor Schneider, Invisible City).

Περιηγούνται σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας που αντανακλά το σκοτεινό είδωλο της Φουκουσίμα (Chim↑Pom, Kenji Kubota, Eva & Franco Mattes και Jason Waite, Don’t Follow the Wind). Παίρνουν μέρος σε ένα πενθήμερο σεμινάριο με μορφή ταινίας (We Refugees, A Scenario for a Schizoanalytical Seminar, από τους Ayreen Anastas & René Gabri). Μπαίνουν στη λαβυρινθώδη εγκατάσταση ζωντανών ταμπλό με ενοίκους τους πρόσφυγες, μετανάστες, ακτιβιστές και διερμηνείς, σε μια σουρεαλιστική περιήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης (Brett Bailey, Sanctuary).

Αναζητούν τα παιδιά που διέσχισαν κάποτε τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, στις νέες τους πατρίδες (Rimini Protokoll / Daniel Wetzel, Evros Walk Water 1 & 2). Καταδύονται στα άδυτα ενός τρένου του τρόμου για να ξορκίσουν ό,τι τους φοβίζει (Dries Verhoeven, Phobiarama). Συνταξιδεύουν σε ένα βαν με τους περφόρμερ προς άγνωστο προορισμό (Ζωή Δημητρίου, Peregrinus). Παρακολουθούν ένα χρονικό μοναξιάς και συντροφικότητας, καταστροφής και επιβίωσης στο Τσερνόμπιλ (BERLIN, Zvizdal [Holocene #6], [Chernobyl – so far so close]). Παρακολουθούν το διεθνές συμπόσιο «Για τις Πατρίδες και τους Απάτριδες καθώς ο Κόσμος κλίνει προς τα Δεξιά», που συνδιοργανώνεται από τη Στέγη και τον οργανισμό Creative Time της Νέας Υόρκης.

Τα σημερινά δρώμενα:

Η διεθνούς φήμης εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη θα αποκαλύψει, σήμερα το βράδυ στις 21.00, το μεγάλο «μυστικό» της δρώμενο που θα «ταρακουνήσει» το Σύνταγμα. Ο βραβευμένος με Χρυσό Λέοντα, Γερμανός εικαστικός και γλύπτης, Γκρέγκορ Σνάιντερ, θα «εξαφανίσει» προσωρινά την πλατεία της Ομόνοιας, στο πρότζεκτ «Ιnvisible city» (2-14/5), ενώ ο φημισμένος Ολλανδός εικαστικός και σκηνοθέτης, Ντρις Φερχόφεν, θα στήσει ένα αλλιώτικο «τρενάκι του τρόμου» στην πλατεία Συντάγματος (9-14/5) για να να ξορκίσουμε ό,τι μας φοβίζει.