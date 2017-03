H μαγεία της μουσικής ανάβει τη «Φλόγα»

Η διοργάνωση γίνεται την Κυριακή 5 Μαρτίου στις 16:00, με πρωτοβουλία της Μαρίας, της Χριστίνας, της Μαρίνας, της Κωνσταντίνας Νούλια και την ανιδιοτελή συμμετοχή φορέων και ιδιωτών.

Καταξιωμένοι Djs (Μαρία Παπιδάκη & Εύη Σιδηροπούλου Best Radio, Γιάννης Λεουνάκης Rock fm, Πάνος Λεκόπουλος, Perro La Noche, Σέργιος Ρίζος, Jon tsamis, Lex, Always Late, Μάριος Πολίτης, Σταύρος Χατζησάββας), εντυπωσιακοί Μάγοι –International Brotherhood of Magicians, Ring 338- και όλοι οι φίλοι του Συλλόγου Φλόγα βάζουν τα δυνατά τους ώστε να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Σε ένα 10ωρο φεστιβάλ μουσικής, με ώρα προσέλευσης 16:00, το καλοσώρισμα θα κάνει η Νένα Χρονοπούλου. Στην εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μάρκος Κούμαρης (LOCOMONDO), Bασίλης Μπισμπίκης, Μάκης Προβατάς, Νότης Παπαδόπουλος κα.

Από τις 16.00-20.00 θα υπάρχει η δυνατότητα για ενημέρωση και εθελοντική εγγραφή δοτών μυελού των οστών από το ΚΕΔMΟΠ.



Είσοδος 5 ευρώ (για την ενίσχυση του Συλλόγου Φλόγα).

Θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει όποιος το επιθυμεί δότης μυελού των οστών δίνοντας δεύτερη ευκαιρία για ζωή στα παιδιά αυτά και να ενημερωθεί για το έργο του Συλλόγου Φλόγα από τους εκπροσώπους που θα είναι παρόντες .

Λίγα λόγια για τη Φλόγα

Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. H Φλόγα συμπαραστέκεται στις οικογένειες και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο.