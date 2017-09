Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Curtis on Tour

The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music

Αίθουσα Cotsen Hall

27, 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου

Είσοδος Ελεύθερη

Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για τρίτη χρονιά τις "Νύχτες Κλασικής Μουσικής", φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου Curtis Institute of Music που θα παρουσιάσουν αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.

Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ υψηλού επιπέδου που αποτελεί το σημείο σύζευξης της διαπολιτιστικής κουλτούρας την οποία πρεσβεύει το Ίδρυμα Schwarz, της παράδοσης και της ιστορίας που αντιπροσωπεύει η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και του κύρους που φέρει η υπογραφή του Curtis Institute.

Στην ατμοσφαιρική αίθουσα Cotsen Hall καθηγητές και σπουδαστές του CurtisInstitute ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας μαγέψουν με κορυφαίες μελωδίες διαχρονικών συνθέσεων.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη... Τέσσερις συναυλίες υψηλής δεξιοτεχνίας, ένα μουσικό φεστιβάλ με εκλεκτούς καλεσμένους που πιστοποιεί ότι η κλασική μουσική παραμένει πάντα σύγχρονη.