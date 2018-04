Ένα εναλλακτικό πρωτοποριακό fashion event στο Μέγαρο Λυκιαρδόπουλου από την ομάδα 4Casting

Η δημιουργική ομάδα 4 casting στην προσπάθεια της να αναδείξει καινοτόμες ιδεες προσεγγίζει υποσχόμενους Έλληνες δημιουργούς απο τον χώρο της μόδας αλλά και απο όλο το φάσμα των εικαστικών και παραστατικών τεχνών που θα λάβει χώρα στις 22/4/ στο “image gallery” Aμαλίας 36, στο Μέγαρο Λυκιαρδόπουλου.

Επιστήμονες, ερευνητές απο τον χώρο των θετικών επιστημών, αρχιτέκτονες, εικαστικοί new media artists, digital image, enthusiasts, παρουσιάζουν μεταξύ άλλων, κοσμήματα, fashion acessories, haute couture - fashion object.

Επτά θεματικές ενότητες, επτά χώροι που έχουν μετατραπεί σε αίθουσες Τέχνης, φιλοξενούν τους επτά δημιουργούς και τα εκθέματά τους σε μία παρουσίαση που δεν έχει ξαναγίνει στα δεδομένα της Ελλάδας. Πρόκειται για μία πρόσκληση σε ένα αισθητικό ταξίδι, που απελευθερώνει εκφραστικές δυνάμεις, και καταδεικνύει την υπεροχή της ποίησης πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση.

Η θεματική αντλεί την έμπνευση της απο το φυσικό πεδίo και τον Ήλιο (sun-kissed) / αστερισμοί στον νυχτερινό ουρανό (New Constellations)/ την παντοδυναμία του ονείρου ( Daydream ) / το ξύπνημα των αισθήσεων ( Interior of Sight} / τις νέες τεχνολογίες ( Digital Ecosystems ) και τα χρώματα της φύσης ( New Color Aesthetics), / τα φώτα απο τον νυχτερινό ουρανό πέφτουν στην πόλη (lights in the night sky).

Αίθουσες Τέχνης: Marios Voutsinas, Melisanthi spei, vasia Xatzi, paris koutsikos, magestic body lamps, origami, Stavroula Kaziale, Kaliston art, danderious, andreou, Falf, Kardami Eleftheria.

Guest: Exclusive preview S’S 2019 Dassios dimitrios. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στον 2ο όροφο του κτηρίου όπου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε ένα πρωτοποριακό, NON - STOP RUNWAY SHOW: Voutsinas Marios, Andreou, Evi Migaki, Bottega belleza, harris cotton, Falf, Eleni Oikonomidou, kalistonart, Melisanthi spei.

Η διοργάνωση 4Casting gallery showroom στηρίζει την «Ομάδα Αιγαίου», με την επιμέλεια της Δικηγόρου Ιωάννα Λαγουμίδου, για την επίτευξη του στόχου και την προσφορά των συμμετεχόντων.

Ώρα προσέλευσης:

Η προσέλευση του κοινού θα γίνει στις 18:00 με welcome coffee lab, bFresh spitiko & homemade sweetspoon & jam koutalaki, στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί το non stop runway show.