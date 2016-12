Κατάρρευση ορυχείου στην Ινδία: Δεκάδες ανθρακωρύχοι εγκλωβισμένοι (Pics)

Εκφράζονται φόβοι ότι περίπου 60 ανθρακωρύχοι έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του ορυχείου.

Jharkhand (Lalmatia) mine collapse: 40-50 workers feared trapped under the debris, rescue operations on. NDRF team from Patna on the way. pic.twitter.com/E0q9MLdDuR