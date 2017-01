Ένοπλη επίθεση Κωνσταντινούπολη: Μήνυμα στήριξης στην Τουρκία από το ΝΑΤΟ

«Τραγική αρχή για το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όσους τραυματίστηκαν στην επίθεση εναντίον ανθρώπων που γιόρταζαν τον ερχομό του Νέου Έτους και στον τουρκικό λαό», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις σχετικά με την ένοπλη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Tragic start to 2017 in #Istanbul. My thoughts are w/ those affected by the attack on people celebrating New Year and w/ the Turkish people.