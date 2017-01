Ισραήλ: Eπίθεση με φορτηγό κατά στρατιωτών στην Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Σε ανάρτηση της στο Twitter η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Παλαιστίνιος οδηγός του φορτηγού είχε στόχο μια ομάδα ισραηλινών στρατιωτών που μόλις είχε κατέβει από ένα λεωφορείο.

Σύμφωνα με έναν γιατρό που βρέθηκε επί τόπου, ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εξουδετερώθηκε». Η ταυτότητά του δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αποκλείει την «τρομοκρατική επίθεση» και ότι δεν είναι ακόμη σαφής ο αριθμός των νεκρών.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα δημοφιλές παραλιακό δρόμο με θέα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον σταθμό.

Τουλάχιστον δύο από τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων.

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2017

Από την 1η Οκτωβρίου του 2015 μέχρι σήμερα οι επιθέσεις με στόχο Ισραηλινούς έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 246 Παλαιστινίους, 36 Ισραηλινούς, δύο Αμερικανούς, έναν Ιορδανό, έναν Αιγύπτιο και έναν Σουδανό, σύμφωνα με έναν απολογισμό του AFP. Οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί είναι οι δράστες ή οι πιθανοί δράστες αντι-ισραηλινών επιθέσεων.