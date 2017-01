Εκκενώθηκε σταθμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη - Ψάχνουν τον μακελάρη του Reina (vid)

Τα τούρκικα μέσα κάνουν λόγο για τον σταθμό του μετρό Bağcılar-Kirazlı, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει η Aντιτρομοκρατική, αλλά και αρκετά περιπολικά του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Police special forces are searching for the #Ortakoy attacker in a subway station in #Istanbul pic.twitter.com/cWppzaY0yb