Βόρεια Κορέα: Με εκτόξευση πυραύλου εοιμάζεται να υποδεχτεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ντόναλντ Τραμπ

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε δηλώσει ότι η χώρα του βρίσκεται κοντά στη δοκιμαστική εκτόξευση ενός πυραύλου ICBM, ενώ τα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας αφήνουν να εννοηθεί ότι μια δοκιμαστική εκτόξευση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε.

Οι ειδικοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, θεωρούν ότι η απειλή που αντιπροσωπεύει είναι πλέον αξιόπιστη.

Η δοκιμαστική πυραυλική εκτόξευση εικάζεται ότι θα συμπέσει με την επίσημη προεδρική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, αύριο στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών ΜΜΕ.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!