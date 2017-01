Καναδάς: Πρόσφυγες ελάτε σε εμάς

«Όσοι διαφεύγετε τις διώξεις, την τρομοκρατία και τον πόλεμο να γνωρίζετε ότι ο Καναδάς θα σας υποδεχθεί ανεξαρτήτως της πίστης σας», έγραψε στο Twitter o Τριντό.

«Η διαφορετικότητα είναι η δύναμή μας #WelcometoCanada».

Εδώ και έναν περίπου χρόνο, ο Καναδάς έχει υποδεχθεί περί τους 35.000 σύρους πρόσφυγες. Ο ίδιος ο Τζάστιν Τριντό υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο την πρώτη ομάδα τον Δεκέμβριο 2015.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada