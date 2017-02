Τραμπ: Το Ιράν «παίζει με τη φωτιά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε νωρίς σήμερα το πρωί ένα μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter απευθυνόμενος στο Ιράν με το οποίο το προειδοποιεί ότι «παίζει με τη φωτιά».

Το Ιράν «δεν εκτιμά πόσο καλός ήταν μαζί του ο πρόεδρος Ομπάμα. Εγώ δεν θα είμαι!», πρόσθεσε ο Τραμπ στο μήνυμά του.

«Το Ιράν δεν συγκινείται από τις απειλές καθώς αντλούμε ασφάλεια από τον λαό μας. Δεν θα προκαλέσουμε ποτέ πόλεμο, αλλά μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα δικά μας αμυντικά μέσα!», απάντησε αμέσως και πάλι μέσω Twitter ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να επιβάλει κυρώσεις εναντίον ιρανικών οντοτήτων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα χαράσσει μια ευρύτερη στρατηγική για να αντιμετωπίσει την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της, όπως την χαρακτηρίζει, δήλωσαν άνθρωποι που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!