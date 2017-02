Καταγγελία - «βόμβα» για χιλιάδες κρυφές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ (Vid)

Πέρσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τουλάχιστον 456 αεροπορικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν οι οποίες δεν καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων της Αεροπορίας των ΗΠΑ, ανέφερε ο ιστότοπος.

