ΗΠΑ: Απαγόρευση στην… απαγόρευση - Νέο «μπλόκο» στο αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Τραμπ

Η απόφαση πάρθηκε αργά την Πέμπτη (9/2) ώρα Ελλάδος από το ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να απαντά έξαλλος μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

«Θα σας δω στο δικαστήριο, η ασφάλεια του Έθνους μας είναι σε κίνδυνο» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο για να εκδηλώσει την οργή του ο Αμερικανός πρόεδρος!

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!