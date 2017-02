Σφοδρή καταιγίδα σαρώνει με 160 χλμ. την ώρα τη Βρετανία – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό (Pics)

Ριπή ανέμου ταχύτητας 160 χλμ/ώρα καταγράφηκε σήμερα το πρωί στη βόρεια Ουαλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε πως μέχρι και 20.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό. Επτά χιλιάδες παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό μέχρι αργά το πρωί.

Στο λονδρέζικο αεροδρόμιο του Χίθροου, το μεγαλύτερο της χώρας, «περίπου το 10%» των πτήσεων χρειάστηκε να ακυρωθούν, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Aer Lingus ανέφερε στον ιστότοπό της ότι ακύρωσε σήμερα 12 πτήσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Lashing rain and vicious winds of around 70mph here on the sea front in Rhyl with stormy seas. Hard to stand. #StormDoris pic.twitter.com/AiolrjXAYJ — Liam Dutton (@liamdutton) February 23, 2017

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Λονδίνου, επλήγησαν επίσης από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα πολυάριθμες καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων.

Tree down in Hooton Green near the Chimneys Inn. Hooton. Try to void this road. #stormdoris pic.twitter.com/mkPaG5IEs7 — EllesmerePort Police (@PoliceEport) February 23, 2017

Οι αυτοκινητιστές κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακόμη και να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους στην κεντρική και τη βόρεια Αγγλία.

Ο αυτοκινητόδρομος Μ80, βορειοανατολικά της Γλασκώβης (Σκωτία), έκλεισε εν μέρει σήμερα το πρωί έπειτα από χιονόπτωση, σύμφωνα με τον Traffic Scotland, τον οργανισμό που επιβλέπει το σκωτσέζικο οδικό δίκτυο.

It looks like we've lost another tree at County Antrim's Dark Hedges, made famous by @GameOfThrones. Photo from Paul Morgan. #stormdoris pic.twitter.com/M5fsYNGkWX — Barra Best (@barrabest) February 23, 2017

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, μέχρι 30 εκατοστά χιονιού αναμένονται σήμερα στη Σκωτία και στη βορειοδυτική Αγγλία.