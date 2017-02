Δεκάδες μαχητές του ISIS νεκροί στο αεροδρόμιο της Μοσούλης - «Έπεσε» και το προπύργιο της Αλ Μπαμπ

«Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης και η ομοσπονδιακή αστυνομία έχουν τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου της Μοσούλης», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο της Μοσούλης εξαπολύθηκε την πέμπτη ημέρα της επιχείρησης των ιρακινών δυνάμεων που έχει στόχο την ανακατάληψη ολόκληρης της Μοσούλης, τελευταίου προπυργίου της εξτρεμιστικής σουνιτικής οργάνωσης στο Ιράκ.

Την ίδια ώρα τρεις φιλοτουρκικές οργανώσεις Σύρων ανταρτών ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν την πόλη Αλ Μπαμπ, η οποία ήταν το τελευταίο προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους στην επαρχία του Χαλεπιού στη βόρεια Συρία.

«Ανακοινώνουμε την πλήρη απελευθέρωση της πόλης Αλ Μπαμπ και προχωρούμε στην αποναρκοθέτηση των συνοικιών της», δήλωσε ο Άχμαντ Οτμάν, επικεφαλής της Σουλτάν Μουράντ, που είναι μια από τις τρεις οργανώσεις ανταρτών που επιβεβαίωσαν στο AFP την κατάληψη της πόλης.



«Χθες (Τετάρτη 22/2) θέσαμε υπό τον έλεγχό μας το κέντρο της πόλης, όπου βρισκόταν το αρχηγείο του ISIS. Οι τζιχαντιστές εκδιώχθηκαν και σήμερα το πρωί γύρω στις 06:00 ολοκληρώσαμε την επιχείρησή μας», δήλωσε παράλληλα ο Σάιφ Αμπού Μπακρ, επικεφαλής της οργάνωσης Αλ Χάμζα.

«Σκοτώσαμε δεκάδες μαχητές του ISIS και απομακρύναμε περισσότερες από 50 οικογένειες από την Αλ Μπαμπ. Σε μερικές ώρες, οι δυνάμεις μας θα τελειώσουν την εκκαθάριση της υπόλοιπης πόλης και θα ενισχύσουμε τις αμυντικές γραμμές μας», υπογράμμισε επίσης ο Αμπού Τζαάφαρ, της Λίουα αλ Μουτάσεμ.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε από την πλευρά του ότι οι Σύροι αντάρτες, «υποστηριζόμενοι από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, κατέλαβαν το κέντρο της πόλης Αλ Μπαμπ», ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι οι αντάρτες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους σχεδόν τις μισές συνοικίες της πόλης, αλλά πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

