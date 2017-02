Νέα Ορλεάνη: Το καρναβάλι βάφτηκε με αίμα – Αυτοκίνητο «θέρισε» το πλήθος τραυματίζοντας 28 άτομα

Το αυτοκίνητο, που κινείτο κατά μήκος του τμήματος του δρόμου που ήταν ανοιχτό για την κυκλοφορία παράλληλα με την παρέλαση, στο κέντρο της πόλης, έπεσε πάνω σε άλλα τρία οχήματα, ανάμεσά τους κι ένα φορτηγό της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων, πριν καταλήξει να χτυπήσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την παρέλαση, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Νέας Ορλεάνης.

Πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε επείγοντα νοσοκομείων, ενώ διεξάγεται έρευνα, κατά την αστυνομία.

Ο οδηγός ο οποίος συνελήφθη φαινόταν να βρίσκεται σε σύγχυση και υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Μιτς Λάντριου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ύποπτος είναι ένας «μεθυσμένος οδηγός».

Βίντεο του ατυχήματος καταγράφουν το πανδαιμόνιο που ακολούθησε το συμβάν, πάντως η παρέλαση Krewe of Endymion, η μεγαλύτερη της περιόδου της Μαρντί Γκρα, συνεχίστηκε κανονικά.

#BREAKING : 1 of the victims was a female police officer. #NewOrleans pic.twitter.com/gmKAI9IaEP

Συνολικά τραυματίστηκαν 28 άνθρωποι, 21 εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, περιλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Επτά άλλοι είπαν πως δεν χρειάζονταν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Ορλεάνης, ο Μάικλ Χάρισον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι 12 από τους τραυματίες είναι σοβαρά.

Breaking: #Neworleans police investigating a crash where a vehicle ran into a crowd of people. A dozen are in critical condition. pic.twitter.com/1J2tKu1XvI