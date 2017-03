Συναγερμός στη Γαλλία: Δεκάδες εγκλωβισμένοι από το χτύπημα χιονοστιβάδας στις γαλλικές Άλπεις

Συγκεκριμένα, η χιονοστιβάδα παρέσυρε πολλούς σκιέρ σήμερα το πρωί σε ανοικτή πίστα του χιονοδρομικού κέντρου της Τιν στις γαλλικές Άλπεις.

«Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κάτω από τη χιονοστιβάδα», διευκρίνισε μια εκπρόσωπος της χωροφυλακής.

Skiers who were prevent to come back to the center of the resort following the #Tignes #avalanche are coming back pic.twitter.com/YebgRfwAxW