Πέντε νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άτομα - και χρησιμοποιείτο για πυρόσβεση - συνετρίβη στον περιφερειακό δρόμο Ε-5 της Κωνσταντινούπολης.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, την ώρα του δυστυχήματος επικρατούσε ομίχλη στην περιοχή.

Το ελικόπτερο ήταν τύπου Sikorsky S-76.

