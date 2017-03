Απόφαση-βόμβα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απαγορεύεται η ισλαμική μαντίλα σε χώρους εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε εξετάζοντας τις προσφυγές δύο γυναικών, μίας από τη Γαλλία και μίας από το Βέλγιο, οι οποίες απολύθηκαν διότι αρνήθηκαν να βγάλουν τις μαντίλες τους.

