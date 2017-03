Το Τwitter επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τουρκική κυβερνοεπίθεση – Ξεκινά διεθνής έρευνα

Οι λογαριασμοί στο Twitter της Διεθνούς Αμνηστίας, του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, του BBC North America ανήρτησαν σήμερα το πρωί μηνύματα για το τουρκικό δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου τα οποία ξεκινούσαν με έναν ναζιστικό σταυρό.



«Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν το πρωί προβλήματα σε πολλούς λογαριασμούς (…) Εντοπίσαμε γρήγορα την πηγή, η οποία περιορίζεται σε μια τρίτη εφαρμογή. Αναστείλαμε αμέσως τα δικαιώματά της», επεσήμανε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Από την πλευρά της η εν λόγω εφαρμογή, το Twitter Counter, ξεκίνησε έρευνα για την κυβερνοπειρατεία που υπέστη και η οποία επέτρεψε την υποκλοπή πολλών λογαριασμών Twitter, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Ομέρ Γκινόρ.



«Ξεκινήσαμε έρευνα για το θέμα (…) Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για να περιοριστούν τέτοιου είδους κυβερνοπειρατείες εναντίον λογαριασμών των χρηστών μας», διευκρίνισε ο ίδιος.



Η εταιρεία Twitter Counter προσφέρει στατιστικά στοιχεία στο Twitter. Πρόκειται για μια εταιρεία με έδρα την Ολλανδία, η οποία διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών του Twitter ούτε τα στοιχεία των τραπεζικών τους καρτών.

So twitter counter is the service that got hacked which is why everyone is tweeting swastikas pic.twitter.com/ty68jLPUBB — fake news lover (@dannolan) March 15, 2017

Οι κυβερνοπειρατές χρησιμοποίησαν τα hashtags, όπως #Nazialmanya (ναζιστική Γερμανία) και #Nazihollanda (ναζιστική Ολλανδία), και επιτέθηκαν εναντίον των λογαριασμών εκδοτών, κυβερνητικών υπηρεσιών, προέδρων μεγάλων εταιρειών, αλλά και απλών χρηστών του Twitter.



Στους λογαριασμούς που δέχθηκαν επίθεση αναρτήθηκαν μηνύματα με ναζιστικά σύμβολα, μια σειρά από hashtags και η φράση: «Τα λέμε στις 16 Απριλίου», σε μια προφανή αναφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής του τουρκικού δημοψηφίσματος για τη διεύρυνση των εξουσιών του προέδρου.

We can confirm that our service has been hacked; allowing posts on behalf of our users! We have launched an investigation into this matter. — TheCounter (@thecounter) November 19, 2016