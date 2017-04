Στην κόψη του ξυραφιού ΗΠΑ – Ρωσία: Τα εφιαλτικά σενάρια και το ενδεχόμενο σύρραξης (pics+vids)

Το είπε και το έκανε... ο Ντόναλντ Τραμπ «πάτησε το κουμπί» και η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/04) στη Συρία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα από τα βασικά στρατηγεία του Μπασάρ αλ Άσαντ. Δύο αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στα νερά της Μεσογείου επιτέθηκαν με πανίσχυρους πυραύλους «Τόμαχοκ» στην αεροπορική βάση από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση με χημικά στην επαρχία Ιντλίμπ.

Ειδικότερα, 59 πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύτηκαν από τα αμερικανικά καταδρομικά "USS Ross" και "USS Porter" έξω από τις ακτές της Συρίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς όμως κατάφεραν να χτυπήσουν τη βάση της συριακής πολεμικής αεροπορίας χωρίς καμία αντίσταση; Οι πύραυλοι αυτοί πετούν σε μικρό ύψος, πιο χαμηλά από ό,τι βλέπουν τα ραντάρ, και μπορούν να αλλάζουν πορεία για να αποφύγουν εχθρικά πυρά. Έτσι, μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχαν καταφέρει να ισοπεδώσουν το στόχο.

Έπληξαν μαχητικά αεροσκάφη, αποθήκες καυσίμων και οπλισμού, καθώς επίσης και θέσεις ραντάρ. Δεν έχει γίνει γνωστό αν στην αναφερόμενη βάση είχαν αποθηκευτεί χημικά όπλα.

H στιγμής της εκτόξευσης ενός εκ των 59 πυραύλων:

Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ένας διπλωματικός πυρετός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία είναι σε πλήρη εξέλιξη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα μελλούμενα αν οι δύο πλευρές δεν βρουν συμβιβαστική λύση.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Ουάσινγκτον ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν ανάλογες εχθρικές ενέργειες. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποτελεί μεγάλο σύμμαχο του καθεστώτος Άσαντ και η Συρία έχει εξέχουσα στρατηγική σημασία για τον Βλάντιμιρ Πούτιν καθώς, αποτελεί τη μοναδική του «έξοδο» προς τη Μεσόγειο.

Ενώ η Μόσχα αντιδρά με οργή, η Δύση και η Τουρκία, φαίνεται να στηρίζουν την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, «απαντώντας» έτσι στην φερόμενη χρήση χημικών από τις δυνάμεις του Άσαντ και γυρνώντας επιδεικτικά την πλάτη στον «τσάρο».

Διαβάστε εδώ τους οκτώ λόγους που ώθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στρατιωτικά στη Συρία

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι δε θα εξαλείψουν την ικανότητα διεξαγωγής επιθέσεων με χημικά όπλα από τις δυνάμεις της συριακής κυβέρνησης, αλλά θα την υποβαθμίσουν.

Επιδεινώνονται οι ρωσο-αμερικανικές σχέσεις: Η «αρκούδα βρυχάται»

Εξοργισμένος είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς πιστεύει ότι τα αμερικανικά πυραυλικά πλήγματα κατά της συριακής αεροπορικής βάσης παραβίασαν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και έβλαψαν σοβαρά τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο ισχυρός σύμμαχος του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Ασαντ, χαρακτηρίζει την αμερικανική επιχείρηση «επίθεση εναντίον κυρίαρχου κράτους», βασισμένη σε «κατασκευασμένο πρόσχημα» και κυνική προσπάθεια για να απομακρυνθεί η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης από τους θανάτους των αμάχων στο Ιράκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα, η Ρωσία ανέστειλε τη συμφωνία που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ για την αεροπορική ασφάλεια πάνω από τη Συρία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ γνωστοποίησε ότι η ενέργεια της Ουάσινγκτον αποτελεί πλήγμα τόσο για τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις όσο και για τις προσπάθειες συγκρότησης διεθνούς συνασπισμού κατά της τρομοκρατίας.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους επιθυμούν να συνεχισθεί ο διάλογος με την Ρωσία όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων στον εναέριο χώρο της Συρίας, σύμφωνα με δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης αντισυνταγματάρχης Μισέλ Μπαλντανζά στο ρωσικό πρακτορείο Tass.

Μεντβέντεφ: «Ένα βήμα μακριά» από τη σύγκρουση

Οι αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία έφεραν τις Ηνωμένες Πολιτείες «ένα βήμα» μακριά από στρατιωτική σύρραξη με τα ρωσικά στρατεύματα που βρίσκονται στη χώρα, έγραψε ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ανάρτησή του στο facebook.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός τόνισε ότι η ενέργεια των ΗΠΑ παραβιάζει όλες τις διεθνείς συνθήκες.

Διπλωματικός πυρετός

Σε διπλωματικό επίπεδο, η πυραυλική επίθεση είχε ως σκοπό την αποστολή ενός αμυντικά πρακτικού μηνύματος αποφασιστικότητας προς τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, αλλά και άλλες χώρες του διεθνούς συστήματος, για την αποφασιστικότητα του νέου αρχιστράτηγου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να αντιδρά άμεσα στις προκλήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τα «πολιτισμένα έθνη» να εργαστούν από κοινού για να μπει τέλος στη σύρραξη της Συρίας. Μάλιστα, επέρριψε για μια ακόμα φορά την ευθύνη για την επίθεση με χημικά στον Άσαντ, τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα.

Ωστόσο η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή της Μόσχας, ισχυρής συμμάχου του Άσαντ, και φαίνεται να περιορίζει τις πιθανότητες να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, κάτι που ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θεωρεί πιθανό, κυρίως στη μάχη κατά του ΙΚ.

«Έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα στη Συρία, ελπίζουμε δεν θα χρειαστεί»

«Πλήρως δικαιολογημένο» χαρακτήρισε το πλήγμα στη Συρία η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Νίκι Χέιλι κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εν μέσω διαμάχης Μόσχας-Ουάσινγκτον.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε περισσότερα αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί» δήλωσε η ίδια, ενώ ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο ΣΑ τόνισε την ίδια στιγμή πως το αμερικανικό πλήγμα ήταν μία «προειδοποίηση» προς τον Άσαντ.

Δείτε βίντεο από το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο δικτάτορας της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ εξαπέλυσε μία αποτρόπαιη επίθεση με χημικά κατά αθώων πολιτών. Ακόμα και βρέφη δολοφονήθηκαν από την επίθεση. Κανένα παιδί του Θεού δεν πρέπει να βιώσει ποτέ αυτόν τον τρόμο.

Σήμερα το βράδυ, διέταξα ένα στοχευμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης στη Συρία από την οποία εξαπολύθηκε η επίθεση με τα χημικά όπλα. Είναι προς το ουσιαστικό εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ να δράσουν προληπτικά και να αποτρέψουν την εξάπλωση της χρήσης των θανατηφόρων χημικών όπλων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Συρία χρησιμοποίησε απαγορευμένα χημικά όπλα, παραβίασε τις υποχρεώσεις της έναντι της Συμφωνίας για τα Χημικά Όπλα, ενώ αγνόησε επιδεικτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε ο Τραμπ στο διάγγελμά του μετά την επίθεση.

Εννέα άμαχοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική πυραυλική επίθεση, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του SANA, οι άμαχοι σκοτώθηκαν σε χωριά κοντά στην αεροπορική βάση. Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης πως άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ κατοικίες στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Από την άλλη, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά Σύροι στρατιωτικοί και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Ενημερώσαμε αλλά δεν... ρωτήσαμε τη Ρωσία

Ο αμερικανικός στρατός κοινοποίησε στις ρωσικές δυνάμεις ότι πρόκειται να βομβαρδίσει μια συριακή αεροπορική βάση, και δεν έπληξε τμήματα της βάσης που θεωρείται ότι βρίσκονταν ρωσικές δυνάμεις, είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου λοχαγός Τζεφ Ντέιβις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ Τίλερσον δήλωσε ότι «δε ζητήσαμε την άδεια της Μόσχας» προσθέτοντας ότι η Ρωσία απέτυχε στην υποχρέωσή της από τη συμφωνία του 2013 να καταστρέψει τις αποθήκες χημικών όπλων του Άσαντ.

Ήταν ένα μήνυμα πρόληψης και αποτροπής

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης περιέγραψαν την πυραυλική επίθεση ως ένα πρακτικό μήνυμα του προέδρου Τραμπ προς τον κόσμο, αναφορικά με την εξάντληση της υπομονής του για τη χρήση απαγορευμένων όπλων από τον Άσαντ.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι τονίζουν το μήνυμα πρόληψης και αποτροπής για την πιθανή χρήση χημικών όπλων προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά και την αποφασιστικότητα ανάληψης δράσης που επιδεικνύει ο πρόεδρος.

«Οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δραστικές ενέργειες όταν κληθεί να το πράξει», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους στη Φλόριντα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον.

Διαβάστε εδώ το χρονικό της επίθεσης των ΗΠΑ στη Συρία

Δείτε το βίντεο από την βομβαρδισμένη βάση στη Συρία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Δείτε το βίντεο από τη συριακή τηλεόραση που δείχνει τη στιγμή της αμερικανικής επίθεσης

#Syria State TV broadcasts amateur footage of the #Shoayrat airbase airstrikes shot during and after #syriaairstrikes pic.twitter.com/aXkltNvTpZ

— Riam Dalati (@Dalatrm) 7 Απριλίου 2017

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση της Συρίας φέρεται να δείχνει τη στιγμή που πλήττουν την αεροπορική βάση, κοντά στην πόλη Χομς, οι πύραυλοι Tomahawk που εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/04) από τα αμερικανικά πυραυλοφόρα που πλέουν στα ανατολικά της Μεσογείου.