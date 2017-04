Νορβηγία: Εξουδετερώθηκε βόμβα στο 'Οσλο (Vid)

«Πυροτεχνουργοί της αστυνομίας προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα», ανακοίνωσε η αστυνομία του Όσλο.

Πολυσύχναστη περιοχή της νορβηγικής πρωτεύουσας, η γειτονιά Γκρένλαντ όπου βρέθηκε ο μηχανισμός, αποκλείστηκε προσωρινά και ο κόσμος απομακρύνθηκε από τα εστιατόρια και τα μπαρ.

MORE: Blast appeared to be more powerful than expected in case of an ordinary detonation - #Oslo police https://t.co/uRZzadScxW pic.twitter.com/QrFjr9MFe9