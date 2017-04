Συναγερμός στις ΗΠΑ από ύποπτο αντικείμενο έξω από τον Λευκό Οίκο

Όπως μεταδίδει το CBS, αυτή την ώρα έχει εκκενωθεί δρόμος έξω από το προεδρικό μέγαρο, καθώς το αντικείμενο έχει βρεθεί στον φράχτη της βόρειας πλευράς.

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε θέρετρο στη Φλόριντα.

Έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

JUST IN: Secret Service is investigating suspicious package found near north fence of White House https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/82sAUfTeJw