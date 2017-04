Συρία: Ισραηλινά μαχητικά «ισοπέδωσαν» εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Δαμασκό (Pics+Vids)

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτη 27 Απριλίου, όπως ενημέρωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία.

Ο αεροπορικός βομβαρδισμός που πραγματοποίησε το Ισραήλ έπληξε αποθήκη όπλων της οργάνωσης Χεζμπολάχ, κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Η αεροπορική επιδρομή έγινε κοντά σε διάδρομο προσγείωσης τον οποίο διαχειρίζεται το Ιράν, προκειμένου ν' ανεφοδιάζει τους συμμάχους του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ που δρουν στο συριακό έδαφος, ανέφερε πηγή των περιφερειακών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά προκάλεσε μόνο υλικές καταστροφές.

BREAKING: #Damascus Airport rocked by series of blasts – reports https://t.co/tzjcPEAV6r pic.twitter.com/yW4HxPN8MT

#HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are. pic.twitter.com/ZJMtaOfPnb