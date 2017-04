Τα Βαλκάνια «φλέγονται»: Αλβανικό «πραξικόπημα» στα Σκόπια – Κατέρρευσε η κυβέρνηση στην Κροατία

Δραματική τροπή λαμβάνουν οι πολιτικές εξελίξεις στα Σκόπια καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές, οπαδοί του VMRO -DPMNE του Νίκολα Γκρούεφσκι, εισέβαλαν χθες το βράδυ (27/4) στο κοινοβούλιο και επιτέθηκαν με αγριότητα σε βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας, οι οποίοι εκείνη την ώρα εξέλεγαν πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Video of the storming of #Macedonia's parliament. MPs & journalists attacked by masked men & others. pic.twitter.com/wjbz7dVHTa