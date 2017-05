Αγγλία: Οργιάζουν οι φήμες για την έκτακτη σύσκεψη στο παλάτι του Μπάκινγχαμ

Αυτή η καλά πληροφορημένη πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι σύσκεψη με όλο το προσωπικό του βασιλικού οίκου θα πραγματοποιείτο σήμερα, «όπως πραγματοποιούνται διάφορες συσκέψεις ετησίως. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή, σε σχέση με την υγεία της βασίλισσας που είναι 91 ετών και του κατά πέντε χρόνια μεγαλύτερου συζύγου της.

Πολλά μέσα ενημέρωσης και διάφοροι περίεργοι ακούγοντας φήμες έφθασαν νωρίς σήμερα το πρωί έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, την κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄στο Λονδίνο, μετά το άρθρο της Daily Mail που έγραφε για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη έκτακτη σύσκεψη.

«'Ηρθα εδώ γιατί ο ξάδελφός μου μού τηλεφώνησε από το Λος Άντζελες και μου είπε ότι κάτι συμβαίνει στα Ανάκτορα», δήλωσε η 40χρονη Αμερικανίδα Κιμ Τατούμ που βρήκε ευκαιρία να βγάλει βόλτα τον σκύλο της λίγο πριν από τις 08.00 ώρα Ελλάδας.

Το προσωπικό της βασίλισσας σε όλη τη χώρα είχε κληθεί στα Ανάκτορα σήμερα εν μέσω φημών «για επικείμενη ανακοίνωση που αφορούσε τη βασίλισσα ή τον δούκα του Εδιμβούργου», τον σύζυγό της, είχε ανακοινώσει η ταμπλόιντ Daily Mail στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν, ο ανώτερος αξιωματούχος του βασιλικού οίκου, καθώς και ο ιδιαίτερος γραμματέας της βασίλισσας Κρίστοφερ Γκάιντ, αναμένεται να μιλήσουν στο προσωπικό σήμερα το πρωί.

Lots of hysterical speculation about a Buckingham Palace announcement. There *is* a meeting today. But it's not -as some say- due to a death pic.twitter.com/Xi9HKkPO6G