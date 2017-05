Τα πρώτα πλάνα από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε κτήρια και προκάλεσε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, καταστρέφοντας τουλάχιστον δύο αποθήκες στις οποίες εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροπλάνο δεν επέβαιναν άλλα άτομα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Δείτε το βίντεο!

BREAKING: Small plane has crashed in an industrial area near Teterboro Airport in NJ, police say. https://t.co/O0pXTKDQ3y pic.twitter.com/m2vE0fo4vD