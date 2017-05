Σοβαρό ατύχημα: Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με φορτηγό (Pics+Vids)

Τα αίτια του ατυχήματος, που προκάλεσε ζημιές στο δεξί φτερό του αεροσκάφους Boeing 737 και ανέτρεψε το φορτηγό όχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστα και διεξάγεται έρευνα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Μπράιαν Χάμφρι.

Οι έξι άνδρες και οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, χωρίς ωστόσο η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο, πρόσθεσε ο Χάμφρι.

Plane collides w/utility truck at #LAX injuring several workers in truck, so far no injuries reported on plane @FOXLA @flyLAXairport @LAFD pic.twitter.com/35wJWZHluD

Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου ανέφεραν πως η κατάσταση και των οχτώ είναι σταθερή.

Just landed at LAX, the wing of the plane hit a truck and flipped the truck over. People injured & we are stuck on the plane. #LAX #AM642