Συναγερμός στο Λονδίνο - Εκκενώθηκε σταθμός λεωφορείων (Pics)

Ο δρόμος Μπάκιγχαμ Πάλας καθώς και άλλοι δρόμοι γύρω από τον σταθμό έκλεισαν.

Έπειτα από περίπου μία ώρα, επίσης με ανακοίνωση στο Twitter, η μητροπολιτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός έληξε.

@metpoliceuk Victoria Coach Station has been evacuated. Buckingham Palace Road and other roads around the station closed- suspect package. [ro] pic.twitter.com/mSbPe04hNY

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.