Εκλογές Βρετανία - Κόρμπιν: «Αλλάξαμε το πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής»

Από το twitter, ευχαρίστησε τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος του, σημειώνοντας:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους υποστηρικτές μας που εργάστηκαν σκληρά σε αυτή την καμπάνια χτυπώντας πόρτα πόρτα, μέσω των social media και εκείνους που ψήφισαν για ένα μανιφέστο που προσφέρει πραγματική αλλαγή για την χώρα μας. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, έχουμε ήδη αλλάξει το πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής».

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better. pic.twitter.com/EHLta2rnIW