Συναγερμός στην Ολλανδία: Οδηγός τραυμάτισε οκτώ άτομα (pics+vids)

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX News, επικαλούμενο δήλωση της εκπροσώπου της ολλανδικής αστυνομίας, αναφέρει πως το περιστατικό δεν συνδέεται με εξτρεμιστική επίθεση και κατά συνέπεια με τρομοκρατική ενέργεια.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της ολλανδικής αστυνομίας, Μαργιολέιν Κόεκ δήλωσε: «Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση».

Την ίδια στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον σταθμό Centraal, όπου σημειώθηκε το περιστατικό και αποτελεί κομβικό σημείο για τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη και διεξήγαγαν ελέγχους στο αυτοκίνητο του δράστη.

Σημειώνεται πως ο δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Αρχές. «Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται, το αυτοκίνητο ελέγχεται», ανέφερε στην επίσημη σελίδα της στο Twitter η αστυνομία του Άμστερνταμ.

Το αυτοκίνητο είχε σταθμεύσει παράνομα και, όταν η αστυνομία μίλησε στον οδηγό, το αυτοκίνητο ξεκίνησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολλούς ανθρώπους. Δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Όπως αναφέρει η Corriere Della Sera, το αυτοκίνητο εισήλθε σε περιοχή του σταθμού όπου απαγορευόταν η είσοδος στα ΙΧ οχήματα.

