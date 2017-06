Φονική έκρηξη σε νηπιαγωγείο στην Κίνα (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 16:50 μ.μ. (τοπική ώρα) στην είσοδο του νηπιαγωγείου την ώρα που τα παιδιά έφευγαν από το σχολείο, σύμφωνα με το γραφείο εκτάκτων αναγκών της πόλης Σούτζου που διαχειρίζεται το Φενγκτσιάν.

(Προσοχή! Πολύ σκληρές εικόνες)

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπάρχουν πολλά θύματα, ενώ μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί από τις τοπικές αρχές ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε επτά και ο αριθμός των τραυματιών σε 59.

(Φωτογραφία από τον προαύλιο χώρο)

#Breaking: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/sNB91h2YsM