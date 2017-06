Ταυτοποιήθηκε ο βομβιστής που ήθελε να αιματοκυλήσει τις Βρυξέλλες

«Η ταυτότητα του τρομοκράτη είναι γνωστή. Μπορέσαμε να τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε ο Γιαμπόν στο βέλγικο τηλεοπτικό σταθμό RTBF. Ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα αυτού που σκοτώθηκε από στρατιώτες μετά την έκρηξη που προκάλεσε στον σιδηροδρομικό σταθμό, από την οποία δεν υπήρξαν θύματα.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μην εξερράγη η βόμβα που έφερε ο δράστης, ο Βέλγος υπουργός απάντησε: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη». Όμως πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες».

Επίσης ο Γιαμπόν άφησε να εννοηθεί ότι διεξάγονται έρευνες.

Χθες Τρίτη περίπου στις 20:50 (τοπική ώρα, 21:50 ώρα Ελλάδας) στρατιώτες που περιπολούσαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών, έναν από τους μεγαλύτερους του Βελγίου, «εξουδετέρωσαν με πυροβολισμούς» τον ύποπτο, επεσήμανε ο Πέτερ ντε Βέλε εκπρόσωπος της βελγικής αστυνομίας.

Ο Έρικ βαν ντερ Σιπτ, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, διευκρίνισε χθες ότι το περιστατικό «θεωρείται τρομοκρατική επίθεση».

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» (ο Θεός είναι ο μέγιστος στα αραβικά), λίγο πριν την έκρηξη.

Περίπου στις 23:00 ο άνδρας εξακολουθούσε να κείτεται στο έδαφος, ακίνητος. Οι πυροτεχνουργοί έλεγχαν τον δράστη για το ενδεχόμενο να φέρει εκρηκτικά. Μια μικρή έκρηξη ακούστηκε περίπου στις 00:40, αφού το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είχε αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter «το ενδεχόμενο μιας ελεγχόμενης έκρηξης».

Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη, ο καπνός που προκλήθηκε και οι μνήμες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν πέρυσι τις Βρυξέλλες προκάλεσαν πανικό μεταξύ των πολιτών.

Οι Βρυξέλλες, όπου έχουν την έδρα τους η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι. Τέσσερις μήνες αργότερα συνεργοί των δραστών των επιθέσεων αυτών σκότωσαν 32 ανθρώπους στις Βρυξέλλες.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας δήλωσαν ότι το χθεσινό επεισόδιο ενδέχεται να είναι παρόμοιο με τις επιθέσεις «μοναχικών λύκων» που έχουν διαπράξει ριζοσπαστικοποιημένα άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε όπλα και εκπαίδευση.

«Τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες θα συνεχίσουν να σημειώνονται στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και αλλού. Είναι αναπόφευκτο», δήλωσε ο Κλοντ Μονικέ, πρώην Γάλλος πράκτορας.

Με το Ισλαμικό Κράτος υπό πίεση στη Συρία, επεσήμανε ότι οι επιθέσεις στην Ευρώπη θα αυξηθούν, αν και πρόσθεσε ότι οι περισσότερες θα πραγματοποιούνται από «ερασιτέχνες» που δεν θα προκαλούν μεγάλο κακό.

