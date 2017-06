Πανικός στο Νιούκαστλ από νέα «επίθεση» κατά μουσουλμάνων: Πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα;

WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties. — Northumbria Police (@northumbriapol) June 25, 2017

Ωστόσο, το περιστατικό αυτό, δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας.

The scene inside the car park of the sports centre on Westgate Road, where a child as reportedly been hit by a car pic.twitter.com/GYtL8a27gI — Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017

Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν το Ιντ, που είναι η μουσουλμανική γιορτή, μετά το τέλος του ιερού μήνα, Ραμαντάν. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο αθλητικό κέντρο, ενώ μεταξύ των τραυματιών συμπεριλαμβάνονται και δύο παιδιά.

«Σήμερα περίπου στις 09:14 αναφέρθηκε στην αστυνομία ότι ένα όχημα παρέσυρε περαστικούς έξω από το αθλητικό κέντρο (Westgate Sports Centre) στο Νιούκασλ. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ την ώρα αυτή, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με την τρομοκρατία», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, ότι έχει συλληφθεί μία 42χρονη γυναίκα.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd — Harris (@MrHarrisAhmed) June 25, 2017

What I just seen is scary the car running over the people but not on purpose she was trying to hold the brakes and hit the people — Abz. (@Riskyy_Abz) June 25, 2017

She didn't mean to she was in shock and pressed on acceleration instead of breaks pic.twitter.com/43T1KQRVEE — Abz. (@Riskyy_Abz) June 25, 2017

