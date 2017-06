Κτηνωδία: Τζιχαντιστές έδωσαν σε «σκλάβα του σεξ» να φάει το γιο της (vid)

Ειδικότερα, μια Γεζίντι «σκλάβα του σεξ», είχε πιαστεί αιχμάλωτη από τζιχαντιστές στο Ιράκ, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με όσα είπε η Dakhil, η Γεζίντι είχε παραμείνει χωρίς φαγητό και νερό σε ένα υπόγειο στο Ιράκ επί τρεις ολόκληρες μέρες μετά την αιχμαλωσία της. Παράλληλα, οι τζιχαντιστές κακοποίησαν σεξουαλικά την άτυχη γυναίκα ενώ είχαν αρπάξει και τον ενός έτους γιο της.

Έπειτα από τρεις ημέρες, οι βασανιστές της έδωσαν ένα πιάτο κρέας με ρύζι. Πεινασμένη, η γυναίκα έφαγε το φαγητό. Όταν τελείωσε, ο φρουρός είπε ότι είχαν σφάξει το αγοράκι και το είχαν μαγειρέψει για να της το προσφέρουν.

Όπως ανέφερε η Dakhil, η γυναίκα διασώθηκε λίγες μέρες αργότερα και μοιράστηκε την τραγική ιστορία.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη:

Yazidi Iraqi MP Vian Dakhil Breaks Down in Tears Recounting Atrocities Committed by ISIS against Her People pic.twitter.com/T69GXmfLn8